Enorme schade door tsunami van bluswater

Ruim een maand na de verwoestende brand in de Wilhelminahaven in Vlaardingen is het nog een grote puinhoop. Deels ingestorte muren, verwrongen staal, autowrakken, geblakerde muren en enorme waterschade door het bluswater zijn stille getuigen van het verwoestende inferno eind mei.

Om het monumentale pakhuis aan de Wilhelminahaven staan hekken. Er is nog nauwelijks puin geruimd. Ook op straat staan nog steeds deels gesmolten auto's. Technisch onderzoek heeft niet geleid tot het vinden van de oorzaak. Daarvoor is de verwoesting te groot.



Persoonlijke spullen

In de restanten van barbecue restaurant ZieZo is bedrijvigheid. Vrienden van de eigenaar proberen persoonlijke spullen te redden uit de nog altijd natte resten. Door de tsunami aan bluswater is het complete plafond naar beneden gekomen. "Het water stond hier nog lang op kniehoogte", vertelt Henk Pons. De Vlaardinger stak vele maanden in de verbouwing van het pand. "De eigenaar is een vriend en ik heb hem met van alles geholpen', zegt hij, staande in een dikke laag nat pulp van de plafonplaten.



"Voor de eigenaar is het nog te emotioneel om hier te zijn dus halen wij nu wat spullen weg", aldus Pons. "Maar drugsverslaafden zijn ons voor geweest en hebben veel sterke drank en gereedschap gestolen." Op tafel liggen spullen die wijzen op drugsgebruik.

"Ik was samen met de eigenaar initiatiefnemer van ZieZo. Vanwege mijn technische achtergrond konden we dit zelf uit de grond stampen. Ik heb 'm met alles kunnen motiveren en op weg geholpen, dat is mijn taak geweest", vertelt Pons. "Als er een nieuwe locatie komt, help ik hem met alle liefde weer met raad en daad".

Ondertussen worden foto's gered uit de puinhopen, kratjes frisdrank, apparatuur en de stoelen. "Die hadden ze nog maar net aangeschaft", zegt Pons. "Maar gelukkig geen gewonden, dat is het belangrijkste".

Waterschade

De uitslaande brand op dinsdag 28 mei legde verschillende bedrijven en een pension voor arbeidsmigranten in de as. Op de begane vloer was vooral sprake van waterschade door de miljoenen liters bluswater die werd gebruikt bij het bestrijden van de brand. Ook een blusboot van het Havenbedrijf spoot het pand vol met water. Hoe het herstel van het monumentale pand eruit gaat zien is nog niet bekend.