Gele trui op de Wooning Zesdaagse Rotterdam

Niki Terpstra verschijnt in het geel aan de start van de Wooning Zesdaagse 2020. Voor het eerst in de geschiedenis van de Rotterdamse Zesdaagse zullen klassementsleiders in het geel worden gestoken. Als winnaar van de vorige editie draagt Terpstra de eerste gele trui.

Het is een van de vernieuwingen die wedstrijdleiders Michael Zijlaard en Peter Schep willen doorvoeren om de sport nog begrijpelijker te maken voor de wielerfan. De kaartverkoop voor de Wooning Zesdaagse 2020 start vrijdag 5 juli.

Eerste gele trui

In januari 2019 zagen zo’n 35.000 wielerfans in Ahoy hoe Niki Terpstra en zijn Direct Énergie kompaan Thomas Boudat de zesdaagse wonnen. Terpstra zal op 2 januari 2020 voor de tiende keer weer aan de start staan in Rotterdam. Wedstrijdleider Michael Zijlaard is enthousiast: "Het is mooi om iemand als Niki Terpstra als eerste gele truidrager aan de start te hebben. Benieuwd of hij die trui na de eerste avond opnieuw mag aantrekken, want concurrentie zal er komen." Het is nog niet zeker of Thomas Boudat Niki Terpstra opnieuw zal vergezellen.