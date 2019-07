Duncan overweldigd door huldiging in Hellevoetsluis: 'Bizar!'

Duncan Laurence is donderdag in 'zijn' Hellevoetsluis gehuldigd voor zijn winst van het Eurovisie Songfestival. De zanger vond de huldiging 'bizar'. "Echt een heel gek ding", reageert hij verbaasd.

Duncan geeft toe dat hij zenuwachtig was voor de huldiging op het gemeentehuis. "Iedereen vroeg aan mij: hoe kan het dat je zenuwachtig bent? Hallo, ik ken hier in Hellevoetsluis iedereen! Natuurlijk ben ik zenuwachtig!", lacht Duncan.

Het leven van Duncan is na het Eurovisie Songfestival erg veranderd. Hij reist heel de wereld over. "Er is ontzettend veel vraag en promotie", vertelt Duncan, die aan het einde van dit jaar ook een Europese tour gaat maken. Later gaat hij ook naar Amerika.

Duncan geniet volop van alles wat op hem afkomt. "Ik hoop dat dit het begin is van hopelijk een grote carrière. Daar werk ik hard voor, maar dat is stiekem de droom waarvan ik hoop dat die uit mag komen."

Eurovisie Songfestival naar Rotterdam? 'Zou het tof vinden'

Uiteraard kreeg Duncan ook de vraag voorgelegd waar volgend jaar het Eurovisie Songfestival gehouden moet worden ."Ik denk dat heel veel steden het goed kunnen doen", vindt Duncan.

"Maar ik zou het heel erg tof vinden als Rotterdam het gaat doen, omdat ik veel mensen uit Rotterdam ken. Ook is Arcade daar gemaakt."

Wie volgend jaar de plek van Duncan op het Eurovisie Songfestival moet innemen? "Ik zou het vet vinden als we niet teruggrijpen naar een gevestigde artiest. Allereerst moet het om het liedje gaan."