Zwembad De Fakkel in Ridderkerk neemt maatregelen na problemen

Prikkeldraad op de hekken, nieuwe toegangsregels en gesprekken over een zwarte lijst. Het zwembad De Fakkel in Ridderkerk heeft een hele reeks maatregelen getroffen om problemen zoals vorig weekend te voorkomen. Toen werd het zwembad ontruimd na opstootjes.

"Het prikkeldraad moet morgen klaar zijn, dus nog voor het weekend", zegt directrice Angela Snel van De Fakkel. "Het moet ervoor zorgen dat er niemand op illegale wijze het zwembad binnenkomt. Nou ja, het moet in ieder geval een stuk minder plezant zijn."

Verder mogen jongeren tijdens familie-uren niet meer naar binnen zonder een begeleider die ouder is dan 21 jaar. "Dat was 18 jaar", gaat Snel verder. "Maar dat gaat dus omhoog. Ook moeten de begeleiders zich legitimeren."



Privacy

Het zwembad werkte al met een zwarte lijst waar raddraaiers op staan. Dat levert nu wat problemen op. "We werken samen met twintig andere zwembaden en hebben een gezamenlijke zwarte lijst. Maar door de AVG-wetgeving over privacy mogen we die gegevens niet meer uitwisselen."

Toch is er een oplossing in de maak, zegt Snel. "Samen met de jurist hebben we daarnaar gekeken: de AVG-wetgeving biedt wel wat beweegruimte. Maar dat moet wel in een convenant worden opgesteld. Daar zijn we nu mee bezig."

Kritiek

Na de gebeurtenissen van vorige week kreeg De Fakkel forse kritiek. Burgemeester Attema dreigde zelfs met sluiting, als er opnieuw problemen zouden zijn.

"Wij zeggen 'elk nadeel heeft zijn voordeel'", legt Snel uit. "Het is een maatschappelijk probleem, dat overal speelt. En op deze manier is het wel duidelijk op de agenda gekomen. Daarmee kunnen we het nu ook gezamenlijk gaan aanpakken."