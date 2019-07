Advocaat: 'Niet vader, maar moeder gooide kind van eerste verdieping'

Na het incident is er uitgebreid buurtonderzoek gehouden. Foto: MediaTV

Het zou niet de vader, maar de moeder zijn die hun 1-jarig zoontje van de eerste verdieping van een galerijflat in Ridderkerk zou hebben gegooid. Dat zegt de advocaat van de 41-jarige Mohamed el K. die daarvan wordt verdacht.

De moeder zou het in scène hebben gezet. K. beroept zich op foto's van letsel dat de vrouw juist bij hem zou hebben aangebracht. De uit Marokko afkomstige man zou onder de duim van de vrouw hebben geleefd, omdat zijn verblijfsvergunning van haar afhankelijk was. Ze zou steeds hebben gedreigd hem terug te sturen en K. had geprobeerd zijn status te laten veranderen. "De vrouw heeft dit vooropgezet en hem geframed", zei K.'s advocaat.



Justitie verdenkt K. van poging tot doodslag en eerder geweld tegen de baby. Hij zou ook zijn vrouw jarenlang hebben mishandeld, onder meer door haar in haar buik te schoppen tijdens de zwangerschap.



Hij wordt ook verdacht van poging zware mishandeling in april 2017: toen zou hij zijn handen om de keel van de pasgeboren baby hebben gelegd.

Het jongetje werd begin dit jaar van de eerste verdieping van een flat aan de Fresiastraat gegooid. De toestand van het kind was toen kritiek, maar de baby heeft er geen blijvend letsel aan overgehouden. De verdachte is diezelfde avond nog aangehouden.