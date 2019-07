Duncan: 'Stuur alsjeblieft Naaz naar het Eurovisie Songfestival'

Niet alleen de locatie voor het Eurovisie Songfestival van volgend jaar in Nederland is een onderwerp dat de mensen bezighoudt. Ook is het nog de vraag wie de plek van Duncan Laurence in 2020 moet overnemen. Duncan doet in elk geval een suggestie.

"Allereerst moet het om de song gaan", vertelt Duncan. "Maar één songwriter vind ik te gek, dat is Naaz." De zangeres is geboren in Gorinchem en opgegroeid in Rotterdam. "Elk liedje dat ze schrijft, is goed. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken of het liedje wel goed is."

Duncan vindt haar een 'steengoede artiest'. "Alsjeblieft, stuur Naaz!", is de oproep van de zanger uit Hellevoetsluis.

Of de winnaar van het Eurovisie Songfestival hier nog een vinger in de pap heeft? "Weet ik niet", glimlacht Duncan. "Binnenkort ga ik naar AVROTROS en dan gaan we even bijkletsen."