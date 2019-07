De beeldentuin van Dordtse Monica heeft Curaçao erbij gekregen

Stukje Curaçao in Dordtse beeldentuin

Verbaasd kijken voorbijgangers rond als zij het huis van Monica Josefina in Dordrecht passeren. Haar tuin aan de Nassauweg staat vol met beelden. Sinds kort is daar een stukje Curaçao erbij gekomen.

De Pontjesbrug ligt in Willemstad, maar staat nu ook in de tuin van Monica in kleiner formaat. Sterker nog, de brug geeft 's avonds zelfs licht.

Het kan voor Monica niet genoeg zijn. Het begon met een levensgroot beeld van Bokita, een gorilla. Maar al snel kwamen daar meerdere beelden bij. "Ze bedenkt elke keer wat anders. Als zij het wil, dan gaat het gewoon door", vertelt haar vriend Roelof Jonker toe.

Niet alleen de voortuin, ook de achtertuin van Monica staat vol met beelden. Ze gaat voorlopig door met het verzamelen van de beelden. "Ik ga de hoogste brug van Curaçao maken!", zegt Monica.