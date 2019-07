Ruud de Boer duikt in de wereld van theater, muziek, dans en film

Mirna vertelt vanavond over alles wat te doen is op haar mooie eiland Goeree-Overflakkee. Geert neemt je vervolgens mee in het culturele leven in Dordrecht. En Ciro en Jorinde van het Maaspodium in Rotterdam hebben de zomer in de bol!

Kun je niet luisteren of heb je de uitzending gemist? Klik of swipe bovenaan bij de foto voor de podcast!