Speciaal team pakt met succes afvaldumpers in Rotterdam aan

De 'Flying Squads' van de gemeente Rotterdam hebben in de periode van begin april tot begin juni maar liefst 120 boetes opgelegd aan mensen die vuil hebben geplaatst naast afvalcontainers in de stad. Dat zijn er 74 meer dan in dezelfde periode in 2018, laat de gemeente weten.

Door cameratoezicht, de meldkamer en handhavers in te zetten, moest de pakkans bij het plaatsen van vuil náást containers verhoogd worden.

De proef werd gestart rondom de Dordtselaan in Rotterdam-Zuid, die bekend staan als 'hotspot voor naastplaatsingen'.



De afgelopen maanden werden 41 overtreders op heterdaad betrapt. Dat leverde een boete van 95 euro op. Bijna tachtig keer werd bij overtreders opruimkosten van 125 euro in rekening gebracht.

De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga (Buitenruimte) is tevreden over deze voorlopige resultaten. "74 meer boetes dan normaal, dat betekent een flink hogere pakkans. Een aanpak die we dus onverminderd doorzetten, ook op andere hotspots", zegt de wethouder.

Scanauto's en slimme containers

Naast het live betrappen van naastplaatsers via cameratoezicht, is vorige maand ook gestart met het voorbereiden van de scanauto's in de stad om met beeldherkenning de naastplaatsingen te detecteren. "Zo kunnen we straks zien waar het misgaat en daar onze capaciteit op aanpassen", laat de gemeente weten.

Ook de slimme containers in de stad, die een seintje moeten geven als ze vol zitten, moeten bijdragen aan een schonere stad.

"Volle containers moeten snel geleegd worden", zegt Wijbenga. "De vulgraadsensoren helpen ons om dat steeds efficiënter te doen. Maar het uitrollen over de hele stad is een project op grote schaal. Het kost tijd om de kinderziektes eruit te halen. Daar zijn we druk mee bezig."