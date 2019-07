Feest in Schiedam voor jubilerende bruidsparen

Het geheim van een goed huwelijk? "Alles met elkaar delen, zowel lief als leed." Die tip geven meerdere echtparen in Schiedam. Ze kwamen donderdagmiddag op uitnodiging van burgemeester Cor Lamers samen in het stadhuis aan de Grote Markt, omdat ze dit jaar allemaal zestig jaar getrouwd zijn.

Sinds 2009 worden twee keer per jaar de jubilerende echtparen in Schiedam in het zonnetje gezet om gezamenlijk hun jubileum te vieren. Het feest is donderdag voor de twintigste keer gehouden. Het oude stadhuis is veelal ook de plek waar de echtparen zestig jaar geleden met elkaar in het huwelijk zijn getreden.

"Ik ben op 14 mei, mijn verjaardag, getrouwd. Dan kan ik het niet vergeten!", lacht een van de aanwezigen. Hij kijkt met blijdschap terug naar de afgelopen zestig jaar. "Het is geweldig; hoe houd je het vol?!"

Een andere vrouw zegt dat ze het jubileum 'als vanzelf' heeft behaald. "Ik heb er eigenlijk nooit bij stil gestaan dat ik al zestig jaar getrouwd ben", geeft ze toe.

Tijdens het feest konden de jubilerende echtparen genieten van een hapje en een drankje. Zangeres Imca Marina trad op. Ook gaf historicus Han van der Horst een lezing.