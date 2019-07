PVV Rotterdam wil géén Madonna, wel duizenden Songfestivalkaartjes voor minima

Als het aan de PVV in Rotterdam ligt, zijn Rotterdammers bij een eventuele organisatie van het Eurovisie Songfestival goed vertegenwoordigd in de zaal. "Ik heb een motie ingediend dat er duizenden plaatsen beschikbaar moeten worden gesteld voor de minima in de stad", zegt partijleider Maurice Meeuwissen.

De PVV'er is groot fan van het songfestival. "Ik kijk het graag, bij vrienden of in de kroeg." Hij vindt het belangrijk dat het evenement, mocht het naar Rotterdam komen, voor alle inwoners toegankelijk is.

"Er is veel geld mee gemoeid, het zet Rotterdam op de kaart en het zal veel inkomsten genereren voor ondernemers en hotels. Dan moet het ook toegankelijk zijn voor alle Rotterdammers."

Gereduceerd tarief

Meeuwissen stelt voor dat er duizenden plaatsen tegen een sterk gereduceerd tarief beschikbaar worden gesteld voor de minima in Rotterdam. Voor mensen die onder de absolute minima vallen, zoals inwoners die afhankelijk zijn van de Voedselbank, wil hij nog een stap verder gaan.

"Ik vind dat er uit die groep honderd mensen gratis naar het Songfestival moeten kunnen én in de hoofdzaal moeten zitten. Iedereen hoort er hier bij in Rotterdam wat dat betreft."

Volgens Meeuwissen is het beschikbaar stellen van de kaarten een must voor de stad. Maar hoe zit dat met de kosten? "Het is een bobo-evenement. Dan maak je de kaartjes van de bobo's maar duurder", stelt hij voor. "Die zullen het ook goed begrijpen, dat het is om zo mogelijk te maken voor iedereen."

Madonna

Toch is er één persoon die Meeuwissen in ieder geval wil weren in Rotterdam. "Het lijkt me niet verstandig dat Madonna zich op de dag van de finale hier vertoont", zegt hij.

Hij diende zelfs een motie in tegen de komst van de zangeres. Ze trad in mei op tijdens de finale van het Songfestival en liet op het podium onder meer een Palestijnse vlag zien. "Dat wil ik echt voorkomen. Als ze hier weer dingen gaat uithalen, vrees ik voor de openbare orde en veiligheid."