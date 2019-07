Rotterdamse politiek kijkt naar regiogemeenten voor financieren Songfestival

Wethouder Kasmi (D66) en Christine Eskes (CDA) over het Songfestival in Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad reageert verheugd op het terugtrekken van Amsterdam in de strijd om het organiseren van het Eurovisie Songfestival. Wethouder Kasmi ziet de kans dat Rotterdam het evenement nu krijgt, flink stijgen. De stad is nog wel op zoek naar financiering. Gehoopt wordt dat de regiogemeenten meebetalen om in beeld te komen bij het presenteren van de artiesten.

Kort voordat in Rotterdam het debat over het Songfestival zou beginnen, kwam het nieuws binnen dat Amsterdam afziet van deelname. Blij presenteerden de woordvoerders van de fracties hun visie waarom Rotterdam zou moeten meedoen.

GroenLinks-raadslid Jimmy Smet is een van de grootste liefhebbers van het Songfestival in de raad. De afgelopen jaren heeft hij het evenement in diverse landen bezocht. Volgens hem heeft Rotterdam de beste kansen, nu Amsterdam niet meer meedoet.

Kosten

D66-raadslid Elene Walgenbach is ook voor deelname. "226 miljoen kijkers die Rotterdam zien. We zouden gek zijn als we die kans niet pakken", zegt ze. Maar D66 wil niet dat er geld van het cultuurbudget naar het Songfestival gaat.

Denk spreekt van een 'once in your lifetime opportunity'. Wel wil de partij dat de lokale ondernemers op Zuid meeprofiteren van het Songfestival. Het is dé kans om Zuid op de kaart te zetten en lokale ondernemers kansen te geven, vindt de partij. Ook klinkt de oproep om niet geld weg te halen voor sociale zaken.

CU-SGP is kritisch waar het geld vandaan moet komen. Voor fractievoorzitter Tjalling Vonk is het duidelijk dat de armoedebestrijding ongemoeid moet worden gelaten. De VVD ziet kansen met crowdfunding en de PvdA denkt aan het verhogen van de toeristenbelasting met een half procent.

Regio

Christine Eskens van het CDA denkt dat het qua financiering wel goed komt. Ze oppert ook de mogelijkheid om regiogemeenten te laten betalen voor het promoten van de artiesten in hun stad. Daarvoor dient ze een motie in, samen met de VVD en 50Plus.

De komende dagen moeten de politici nog veel met elkaar afstemmen. Dinsdag moeten ze beslissen of Rotterdam kandidaat moet zijn en de dag erna is het al tijd om de plannen in te leveren. Half augustus wordt bekend of Rotterdam de organisatie van het Songfestival echt in handen krijgt.