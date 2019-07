Rotterdams Philharmonisch Orkest treedt op met The Beach Boys

Het terrein van Futureland op de Tweede Maasvlakte is vrijdagavond het toneel van een bijzonder concert. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) treed daar dan op, samen met de Amerikaanse band The Beach Boys.

The Beach Boys zijn bekend van hits als Good Vibrations en God Only Knows. "De directeur van Spido is groot fan van The Beach Boys. Hij heeft ze naar Nederland gehaald", vertelt creative director Piet-Harm Sterk.

Tijdens het concert wordt onder meer het honderdjarig bestaan van Spido gevierd. Gasten kunnen niet alleen op eigen gelegenheid naar de Maasvlakte komen om het concert bij te wonen, maar kunnen ook met een van de boten van de Rotterdamse rederij.

Spido begon honderd jaar geleden in het hart van Rotterdam. "Maar inmiddels is de Maasvlakte het meest innovatieve deel van de haven", zegt Sterk. "Het leek ons een fantastische plek om hier, met de blik op de toekomst, het jubileum te vieren."

Containerschepen

Het podium van het orkest en de band is zo geplaatst, dat het publiek zicht heeft op de grote terminals in de haven. "Met een beetje geluk zien we de containerschepen aankomen en weggaan tijdens het concert. Ik hoop dat het een memorabele en sprookjesachtige avond gaat worden."

Volgens Jos Verspagen, die als trompettist onderdeel uitmaakt van het orkest, wordt dat het zeker. "Het wordt betoverend. De combinatie van RPhO en The Beach Boys is uniek", legt hij uit. "Het is een zeldzaamheid dat een orkest met een popgroep speelt."

Het concert is slechts eenmalig, op vrijdagavond. "Wel jammer", geeft Verspagen toe. "Maar ik kan me voorspellen dat de organisatie hier omheen kostbaar is. Het had van mij wel een aantal keer vaker mogen gebeuren."