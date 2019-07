Oranje rolstoelbasketbalsters winnen op EK in Rotterdam ook van Frankrijk

De Nederlandse rolstoelbasketbasketbalsers hebben donderdagavond  in Rotterdam Frankrijk verslagen. De Fransen werden op het EK rolstoelbasketbal in het Topsportcentrum met 72-34 verslagen.

Het was voor de Nederlandse dames hun laatste poulewedstrijd. Alle wedstrijden werden in de poulefase al gewonnen. Daardoor hebben de Oranje-basketbalsters zich al geplaatst voor de Paralympische Spelen van 2020 in Tokyo en eindigden zij bovenaan de poule.

Zaterdag staat de halve finalestrijd tegen Spanje op het programma. Zij werden vierde in de poule.

Bondscoach Gertjan van der Linden was na afloop tevreden over zijn ploeg, maar hij vindt nog niet dat zijn ploeg hun beste niveau aantikt. "We moeten wat rustiger gaan spelen. We moeten lezen wat de tegenstander weggeeft. Dat doen we bij vlagen, maar dat kan beter. En in de verdediging laten we nog wat steken vallen."

Inkomen voor halve finale

Mariska Beijer maakte namens haar ploeg de meeste punten: 27 om precies te zijn. Maar daar was ze niet heel erg mee bezig. "Tegen Frankrijk wisten we van te voren al dat we zouden winnen. Dus ons doel was vooral om er scherper in te staan en goed communiceren, zodat iedereen lekker kon spelen. Dat was ons doel. Lekker dat gevoel krijgen dat we zaterdag de halve finale gaan spelen."

Peter Blangé (per 1 september directeur Rotterdam Topsport) was ook aandachtig toeschouwer. Een interview met Blangé, bondscoach van der Linden en speelster Beijer zijn hierboven te vinden.