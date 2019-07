Portiekflat Schiedam vrijgegeven na brand

Portiek aan de Willem Pijperstraat in Schiedam

De bewoners van de portiekflat in de Schiedamse wijk Groenoord mogen vrijdagochtend naar hun huizen terug om de schade op te nemen. Ze moesten donderdagavond het complex aan de Willem Pijperstraat uit vanwege een brand in een kelderbox. Ze hebben de nacht elders moeten doorbrengen.

De brand in de kelderbox veroorzaakte veel rookontwikkeling. De rook trok via de portiek naar de huizen. Daardoor konden de bewoners niet zelf via het trappenhuis het pand verlaten.

"Ik heb het zien gebeuren gisteravond om half negen", zegt een buurtbewoonster. "Het was heel angstig. Mensen stonden op het balkon en konden hun huis niet uit. Ze stonden te huilen en te schreeuwen."

Hoogwerker

De dertien mensen, onder wie vier kinderen, zijn met ladders en een hoogwerker in veiligheid gebracht. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hebben de nacht door moeten brengen bij familie of in een hotel.

De oorzaak van de brand in het portiek aan de Willem Pijperstraat in Schiedam is nog niet bekend.