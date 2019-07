Maastunnel drie weken lang dicht voor autoverkeer

De monumentale tunnel is sinds de zomer van 2017 deels dicht voor groot onderhoud. Dat is bijna klaar. Om te kijken of alles goed is gegaan is er op woensdag 14 augustus een integrale test van de verkeerssystemen, de ventilatie, de elektriciteit en de veiligheid.

Vorig jaar was er ook een testperiode en ook toen was de tunnel een tijdje afgesloten . Maar die periode duurde maar een week. Dit keer duurt de testperiode langer omdat het om de definitieve openstelling gaat, zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.

Toch had het testen nog langer kunnen duren. Doordat de afgelopen drie maanden al voortdurend kleinere controles zijn gedaan, kunnen de laatste tests binnen enkele weken plaatsvinden.

Het werk aan het rijksmonument uit 1942 is daarna nog niet klaar. Twee weken nadat het autoverkeer de tunnel weer kan gebruiken, begint de renovatie aan de fiets- en voetgangerstunnel . Vanaf 1 september zet de gemeente fietsbussen in als alternatief. De opknapbeurt duurt 11 maanden.

Ode aan de tunnel

De feestelijke en officiële opening van de oudste tunnel van Nederland staat gepland op zaterdag 5 oktober. Voor die dag is de gemeente op zoek naar Rotterdammers die een ode aan hun geliefde tunnel willen brengen.

Het kan een dansje, een liedje, een voorstelling zijn, zegt Henriëtte Edens, manager communicatie Maastunnel. De Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam helpt creatievelingen op weg met een gratis workshop .

Verder zijn er tijdens de feestdag allerlei artiesten. Ook kunnen mensen de bouwers ontmoeten. Het gevolg van het feest is wel dat de tunnel dan opnieuw in twee richtingen gesloten zal zijn.