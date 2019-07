Feyenoord dichtbij aantrekken Narsingh en verlengen Berghuis

Feyenoord hoopt vrijdag de laatste plooien glad te strijken en Luciano Narsingh aan de selectie toe te voegen. In de Kuip ligt er een tweejarig-contract klaar voor de aanvaller, die transfervrij is.

Narsingh wordt gehaald voor de positie als rechteraanvaller. Dat wil niet zeggen dat Steven Berghuis vertrekt. Sterker nog Feyenoord en Berghuis zijn dichtbij een akkoord over contractverlenging. De international staat nog twee seizoenen onder contract in de Kuip, maar Berghuis staat op het punt onder verbeterde voorwaarden zijn verbintenis te verlengen tot de zomer van 2022.

Berghuis, die ook op de radar staat bij PSV, krijgt bij Feyenoord de kans om als aanvallende middenvelder te spelen op de nummer '10' positie. Hij heeft het nummer, vorig jaar gedragen door Tonny Vilhena, inmiddels ook al overgenomen.

Luciano Narsingh speelde de laatste jaren in Wales bij Swansea City. Het afgelopen seizoen kwam hij nauwelijks in actie bij de club die uitkomt in het Championship van Engeland. Narsingh wordt vrijdag medisch gekeurd en als de deal rondkomt gaat hij maandag mee op trainingskamp naar Oostenrijk.