Man in gestolen bus aangehouden in IJsselmonde

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in Rotterdam-IJsselmonde een bus klemgereden die als gestolen stond geregistreerd. De politiewagen is daarbij beschadigd geraakt.

Agenten zagen de bestelbus rijden in de omgeving van de Pliniusstraat. Ze zetten de achtervolging in. Dat resulteerde in een botsing.

De verdachte rende weg, maar kon even later op de Menanderstraat met hulp van een politiehond worden aangehouden in de bosjes. Niemand raakte gewond.