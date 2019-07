Twee doden na explosie in Vlaardingen; toedracht nog onbekend

Brand na explosie in de Van der Waalsstraat in Vlaardingen (Foto MediaTV)

Bij een explosie in een flat in Vlaardingen zijn twee mensen om het leven gekomen. De voor- en achtergevel van de flatwoning is daarbij weggeslagen. Ook brak er brand uit. De brandweer heeft de 17 woningen van de flat ontruimd.

Achterbuurman Luuk Schakenraad rook snel erna een brandlucht. Er zijn tal van hulpdiensten naar de Van der Waalsstraat gekomen. Ook een traumahelikopter is geland op een veldje naast de flat.

De brand was snel uit. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand kan nog terug naar huis, omdat nog niet duidelijk is of de flat veilig is. Het onderzoek duurt nog tot in de middag. De bewoners worden zolang opgevangen in het stadhuis van Vlaardingen.

Lief gezin

Omwonenden zeggen tegen RTV Rijnmond dat er een gezin met kinderen woont. Een vriendin van de vrouw zegt dat het een lief gezin is. "Er zit geen kwaad in." Zij gaat uit van een noodlottig ongeval.

Een buurman houdt nog een slag om de arm. "Er moet wat aan de hand zijn. Dit gebeurt niet zomaar", zegt een buurman.

Burgemeester Annemiek Jetten is naar de Van der Waalsstraat gekomen om te praten met bewoners van het complex.