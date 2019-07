Jerdy Schouten van Excelsior naar Bologna

Donderdag verschenen er al foto's op internet van Schouten in een Bologna-shirt, maar de speler en club moesten nog de laatste details afronden. Dat is vrijdagmorgen gebeurd.

Schouten speelde slechts een seizoen bij Excelsior, dat hem vorig jaar overnam van Telstar. De Kralingers vangen tussen de 2 en de 3 miljoen euro voor Schouten en dat betekent een transferrecord voor Excelsior.

De Haan: "Fantastische beloning"



Ondanks het vertrek van Schouten, is Excelsior vooral trots op de mooie transfer die de middenvelder nu maakt. ,,Wij hebben Jerdy vorig jaar gehaald omdat we zijn potentie zagen’’, zegt algemeen directeur Ferry de Haan op de website van Excelsior. ,,Dat is een juiste keuze gebleken, want hij paste zich schijnbaar moeiteloos aan. Hoewel ook hij een moeilijke tweede seizoenhelft kende, kan Jerdy desondanks terugkijken op een mooi eerste jaar in de Eredivisie. Deze transfer is een fantastische beloning voor hem.’’