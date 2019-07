Aboutaleb: "Vraag is niet óf, maar welk jaar Tourstart naar Rotterdam komt"

Michael en Leontien Zijlaard en Erik Breukink, de laatste wielrenner die in het geel reed in de Ronde van Frankrijk, sluiten zich ook aan bij de wielrenners. Ze werden 'weggeschoten' door burgemeester Ahmed Aboutaleb.

De burgervader van Rotterdam sprak ook overtuigende woorden over het initiatief om de start van de Tour naar de Havenstad te halen. "Ik ben zelf ook in Brussel dit weekend en heb er vertrouwen in dat onze lobby gaat slagen. Voor mij is de vraag niet óf de Tourstart weer naar Rotterdam komt, maar in welk jaar dit gaat gebeuren."