Barendrechtse dierenkliniek redt ook mensenlevens

'Alles gebeurde in een flits', vertelt Mariëlle de Ronde, een van de werknemers van de praktijk, over de dag waarop het noodlot leek toe te slaan. "Ik stond in een spreekkamer, was bezig met het hondje waarmee hij was komen aanrijden. Ik zag collega's langsrennen."

AED

Het team van artsen en assistenten blijkt op het moment van de waarheid ook met tweevoeters bijzonder slagvaardig. Mariëlle, Cindy, Astrid, Katinka gebruiken de in het pand aanwezige AED, een draagbaar apparaat dat wordt ingezet bij hartaanvallen, om Van Baarles hart weer aan het werk te krijgen.

"Hij kwam echt met zijn armen van de grond af", herinnert Cindy Schouten-Van Oort zich over de schok. "Daar schrik je van. Dit zie je in films, je weet niet dat het ook echt gebeurt."

Een AED geeft stroomstoten om het hart weer op gang te krijgen. Het personeel had toevallig net een cursus over het gebruik van de AED gehad. Maar de praktijk bleek toch heftiger. Na de eerste keer begon Van Baarle weer te ademen, maar daarna zakte hij weer weg. De AED moest nog een keer worden gebruikt.

Een flits

In de ambulance onderweg naar het ziekenhuis wordt hij weer gereanimeerd. Twee keer zelfs, pogingen waarbij enkele van zijn ribben kneusden en deels breken. Het blijken pogingen met succes. Chauffeur Peter overleeft de hartaanval ternauwernood.

"Je ziet geen tunnel en ook geen groot licht. Je ziet helemaal niks", vertelt Van Baarle aan de medewerkers over zijn hartaanval. "Zo'n AED geeft je ondertussen een flinke dreun. Dat ding is razend belangrijk. Ik ben hier om ook dat te benadrukken."

Nooit meer

Honden, katten, schildpadden, mensen, in de Barendrechtse kliniek kan iedereen worden gered zo blijkt. "Het doet me heel goed om hem weer te zien", zegt De Ronde. "Dat raakt me zeker. Het is goed voor de verwerking. Ik hoopte dat ik hem ooit nog een keer zou zien, in levende lijve. Het is heel fijn dat we iemands leven gered hebben."

Peter van Baarle moet het nog even rustig aan doen, maar hoopt in de toekomst weer op de dierenambulance te rijden. De mannen en vrouwen van de dierenkliniek zijn blij dat ze een AED bij de receptie hebben staan, maar zijn er tegelijkertijd duidelijk over: ze hopen hem nooit meer te hoeven te gebruiken.