I.N.D.O: in Nederland door omstandigheden

I.N.D.O. is de naam van de nieuwe serie van verslaggever Tenny Tenzer die vanaf dit weekend te zien is bij RTV Rijnmond. Tenzer gaat op zoek naar de culturele erfenis van zijn roots, Nederlands-Indië, en die van andere culturen in Rotterdam.

"I.N.D.O. staat voor In Nederland Door Omstandigheden", legt Tenzer uit. "Iedereen die vanuit Nederlands-Indië naar hier is gekomen heeft een bijzonder verhaal."

"In de Indische cultuur wordt niet veel gesproken over de geschiedenis, omdat het in veel gevallen traumatisch is. Veel mensen werden gedwongen om naar Nederland te gaan. En juist de verhalen van de eerste generatie mensen uit Nederlands-Indië moeten we vastleggen voor het te laat is."

De derde generatie Indo's en Molukkers vormt volgens Tenzer de sleutel tot de verhalen van de eerste generatie. "Je ziet bijvoorbeeld dat mensen gaan ondernemen op basis van hun culturele erfenis."

"Kijk bijvoorbeeld naar Sebastiaan van Bokkel van Bobby's Gin. Hij heeft een oud gin-recept van zijn opa nieuw leven ingeblazen. Of Eliza die kunst maakt geïnspireerd door haar Indische afkomst.''

Trots

Toch staat Tenzer niet alleen stil bij zijn eigen roots in Nederlands-Indië. Zo gaat hij in de serie ook op pad met het Surinamers, Kaapverdianen, Chinezen en Marokkanen.

"We hebben verschillen, maar ook veel overeenkomsten", aldus Tenzer. "We kunnen veel van elkaar leren. Ik vind het mooi om te zien dat Surinamers en Kaapverdianen enorm trots zijn op hun afkomst. Die trots mis ik soms in de Indische gemeenschap.''

In de eerste aflevering staat herdenken centraal. Tenzer neemt de Surinaamse Caitlin mee naar de Indië-herdenking op 15 augustus. Hier wordt herdacht dat de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië is afgelopen. En Tenzer gaat met Caitlin mee naar Keti Koti op 1 juli. De dag dat het einde van de slavernij wordt herdacht.

Kijk hier de aflevering online.

Regisseur Tenny Tenzer en producent Christie Haalboom zijn Rotterdammers met Indische roots. Samen maken zij de tv-serie I.N.D.O. Ze onderzoeken de culturele erfenis van Nederlands-Indië. De serie is elke week op zaterdag om 17:38 uur te zien bij TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald. I.N.D.O. is geproduceerd in opdracht van lokale omroep OPEN Rotterdam.