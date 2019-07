Instagram-account biedt inkijkje in werk op de recovery-afdeling

Het is voor wie nooit is geopereerd een wat onbekende afdeling: de recovery in het ziekenhuis. Daar worden mensen voorbereid op operaties en opgevangen en begeleid na de operatie. De verplegers van het Maasstad Ziekenhuis willen graag laten zien hoe het werk er op hun afdeling uitziet en zijn een Instagram-account begonnen.

"We willen ook laten zien wat we nou eigenlijk doen op de afdeling. Als ik op een verjaardag zit en mensen vragen wat doe je nou eigenlijk. Het is veel meer dan alleen slapende mensen zien. Het gaat om intensieve begeleiding waarvoor we hoog opgeleid zijn", legt Maartje uit. Zij is het account op Instagram gestart.

Ook Tiny is enthousiast over haar werk op de recovery-afdeling. Ze werkte 13 jaar op de intensive care en mistte het contact met de mensen.

De foto's en filmpjes die Maartje op Instagram zet, laten vooral de dagelijkse werkzaamheden zien. "Op een ludieke manier, legt Maartje uit. "Maar ook foto's buiten werk, leuke bedrijfsuitjes en congressen die we bezoeken."



Er is nog een reden voor het Instagram-account: er is een flink personeelstekort. De verplegers hopen jonge, gediplomeerde verpleegkundigen te bereiken die sociale media. "Door de foto's willen we laten zien wat we doen. Er zijn heel veel verpleegkundigen die een stapje verder willen."

Vanwege de privacy komen patiënten op de afdeling niet in beeld. Aan medewerkers wordt altijd gevraagd of ze het goed vinden of een foto op internet komt te staan.