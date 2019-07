Volop onderzoek in Vlaardingse flat na explosie

De politie keert de flat in Vlaardingen, waar vrijdagochtend een explosie plaatsvond, binnenstebuiten. In het huis aan de Van der Waalsstraat liggen twee doden. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd.

Rechercheurs leggen de situatie in de woning vast met een 3D camera. Ook zoeken ze naar sporen die iets kunnen vertellen over wat zich in het huis heeft afgespeeld.

Rond 09:00 uur was er een explosie in het huis en brak er brand uit. De voorgevel van de woning vloog eruit. De hulpdiensten ontruimden daarop het gebouw.

Hoewel onderzoek van experts inmiddels heeft uitgewezen dat het flatgebouw veilig is, kunnen de bewoners van het complex pas terug als het onderzoek is afgerond. Dat kan volgens de politie nog enkele uren duren.