Boeren, kunst en romantische verhalen in Chris Natuurlijk

Chris Natuurlijk kijkt in het Buijtenland van Rhoon bij de boeren die experimenteren met natuur-inclusieve landbouw. De proef gaat tien jaar duren. Op de BuijtenlandDag kan iedereen zaterdag 6 juli zelf komen kijken naar de nieuwe werkwijze van de boeren die hun akkers en erf open stellen voor bezoekers. Behalve landbouw met respect voor de natuur, is het idee van het experiment dat Rotterdammers in het Buijtenland van Rhoon komen recreëren en er hun regionaal geteelde producten kopen.

Jongkind Onderweg

Van het landschap van de toekomst terug naar de tijd van de negentiende-eeuwse schilder Johan Barthold Jongkind. De voorloper van het impressionisme groeide op in Vlaardingen en Maassluis en heeft veel schetsen en schilderijen gemaakt van het landschap van Midden-Delfland. De tentoonstelling Jongkind Onderweg is te zien in Museum Vlaardingen ter gelegenheid van het tweehonderdste geboortejaar van de schilder in 2019.

Standbeeld

Daarna gaat Chris Natuurlijk naar het standbeeld van Jongkind dat sinds juni in de Duifpolder in Maasland staat. Het beeld op de hoek van de Noordvliet en de Vlaardingsevaart, kijkt uit over het water naar het Rechthuis van Zouteveen waar hij zich als jongen met het veerpontje liet overzetten.

Romantische verhalen

De Rotterdamse schrijver, dichter, componist en zanger Peter Goedhart is te gast om te vertellen over zijn boek Liefde op schaal , verhalen van een romanticus. De schrijver is al jong geboeid door het zeeleven.

Zaterdag 6 juli van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk, Radio Rijnmond