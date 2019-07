Huizen korte tijd ontruimd na gaslekkages in Rotterdam-West

In Rotterdam-West zijn vrijdagmiddag kort na elkaar twee gaslekken ontstaan. Een van de twee is veroorzaakt bij werkzaamheden door een aannemer. Netbeheerder Stedin heeft de lekkages gedicht.

De aannemer was aan het werk in een huis aan de Doedesstraat. Hij raakte een gasleiding, waarop de brandweer meerdere woningen ontruimde. Er zou, voglens de brandweer, veel gas zijn vrijgekomen. Nadat het lek was gerepareerd is het pand geventileerd en vrijgegeven.

Niet lang daarna was er een gaslek aan de Van Weelstraat. De oorzaak van de lekkage in dat huis is niet bekend.