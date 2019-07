HET OPKAMERTJE 30 juni 2019

VAKANTIE

1. Bello de hond – Freek de Jonge

2. Bello de hond - Neerlands Hoop

3. In Germany before the war – Randy Newman

4. De tour, jaaaaa, de tour – Paulien Cornelisse

5. Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel – Max van Praag

AMERIKA

6. What’s going on – Marvin Gaye

7. Stay away from Dixie – Johnny Rebel

8. The Loophole – Garfunkel & Oates

9. Heimwee naar het vaderland – Freek de Jonge

10. Le plat pays – Jacques Brel

11. La mer m’a donné – Georges Moustaki

TWEEDE UUR

1. Holiday commercial – Alan Hawkshaw

2. Elsje – Freek de Jonge

3. Elsje – Neerlands Hoop

4. Schat – Johan Goossens

DRANK & NEDERLAND

5. Frans is terug – Thijs Maas

6. Deze Gin – Wende Snijders

7. Amsterdamse kroeg – Jenny Arean

8. Daar, ginds – De Bleeke Jongelingen

9. Kroegen – Wim de Craene

10. Young Man Blues – Jon Allen

LOUIS COUPERUS

11. London – Arend Brandligt

12. Another day in London town – Yorick van Norden

13. Napels – Arend Brandligt

14. Napels – Spinvis

COVERS

15. Mia Cara Carolina – Willy Alberti

16. Peter – Jiskefet