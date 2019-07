Blindgangers: het ruimen van de Bellebom

In Rotterdam zouden op verschillende plekken blindgangers kunnen liggen. Het is niet zeker dát ze er zijn. Op de bommenkaart van Rotterdam zijn de plekken aangegeven die verdacht zijn. Áls er blindgangers liggen, dan is het daar.

Mocht er op zo’n plek in de grond gewerkt worden, dan moet er aanvullend onderzoek gedaan worden. Als er daadwerkelijk een explosief wordt aangetroffen, moet er geruimd worden.

Dat is in Rotterdam verschillende keren gebeurd. Zo is in 1990 een Britse vijfhonderdponder weggehaald op de Lange Hilleweg. Zo’n zelfde bom is in 2008 geruimd aan de Proveniersstraat. Een vliegtuigbom van vijftig kilo is in 2007 uit de grond gehaald en onschadelijk gemaakt bij restaurant De Tuin aan de Kralingse Plas.

Bellebom

In 1988 is er enorme operatie op gang gekomen voor het ruimen van een blindganger in een tuin van een woning in de Bellevoystraat. Die blindganger heeft de naam Bellebom meegekregen.

Het verhaal begint als de gemeente woningen in de wijk Middelland wil gaan renoveren. Een bewoonster van de Bellevoystraat trekt aan de bel: zij weet nog dat er in de Tweede Wereldoorlog een bom is gevallen in de achtertuin. Die bom is niet ontploft en moet nog in de grond zitten.

Sicherheitsdienst

Na onderzoek blijkt deze bom op een diepte van elf meter te zitten. Het is een duizendponder die door de Britse Royal Air Force is afgeworpen. Op 29 november 1944 is het kantoor van de Sichterheitsdienst aan de Heemraadsingel het doel. Het bombardement mislukt. De Sicherheitsdienst wordt niet geraakt, de bommen vallen in de woonwijk. Er komen 61 mensen om en 39 mensen raken ernstig geworden.

De gemeente neemt geen enkel risico met de Bellebom, hij moet weg. Op zondag 27 maart 1988 moeten duizenden mensen in de directe omgeving hun huis uit. Het is de grootste evacuatie in Nederland sinds de watersnoodramp van 1953.

In de laatste aflevering van Blindgangers kijken we terug op het ontmantelen van de Bellebom en wat er allemaal bij komt kijken. Max de Ruiter is namens de gemeente Rotterdam belast met de hele operatie, hij is hoofd rampenbestrijding.

Afbraakbuurt

“Het was een afbraakbuurt, er zaten heel veel zwervers en illegalen, enorm veel drugsgebruikers. We hadden een autobestand van vier op één, dat wil zeggen één bewoner en vier auto’s. Die auto’s konden allemaal niet rijden, die stonden langs de weg met gras erop en daar woonden mensen in,” blikt De Ruiter terug. Het is een hels karwei geweest om alle mensen in het gebied te bereiken.

Het is een constante boodschap geweest van een aantal wekenlang: ga weg, ga weg, ga weg Max de Ruiter

Ook huisdieren mogen niet achterblijven. De gemeente richt een speciale opvang in voor de dieren. “Ik heb nog nooit zoveel dieren gezien”, lacht De Ruiter.

Het evacueren van het gebied loopt zoals gepland en dan kan de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) aan het werk. Hans Linschoten is de man die de put in gaat om de duizendponder te demonteren.

We ontmoeten Linschoten in Museum Rotterdam 40-45Nu, waar de bom nu ligt. “Ik heb hem na 1988 niet meer gezien.” De toenmalig EOD’er is nog achter nuchter over het ruimen van de Bellebom. Op de vraag of het spannend was, antwoordt hij: “Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Er zijn een paar mogelijkheden en voor al die mogelijkheden hebben we wel een plan.”

Het is niet zeker hoe de bom wordt aantroffen. Wel is uiteraard duidelijk waar hij ligt en wat voor bom het is. “De bom kan beschadigd zijn aan de achterkant, dat weet je niet van te voren”, vertelt Linschoten.

Ontsteker

Omdat de Rotterdamse bodem uit zachte veengrond bestaat, is de kans niet zo groot dat de bom beschadigd is. De ontsteker kan wel verbogen zijn, dat wordt pas duidelijk als de bom met het blote oog zichtbaar wordt.

“Het demonteren van de Bellebom ging soepel. De ontsteker zat er netjes in. Op afstand werd de ontsteker met katrollen en een touw uit de bom de gedraaid”, aldus Linschoten. De sfeer in de wijk is hem meer bijgebleven dan de bom zelf.

“De dag van de ontruiming ben ik met de politie meegelopen in de wijk. Dat was erg leuk, de mensen waren erg hartelijk. Ramen gingen open en mensen zeiden dat het bier klaar lag in de koelkast.”

Bommenkaart

Het is dus allemaal goed gegaan. Iedereen kan terug naar huis en de stadsvernieuwing in de wijk Middelland kan verder. Voor de gemeente is deze gebeurtenis in 1988 aanleiding om een bommenkaart te laten maken. De kaart is recent up-to-date gemaakt na jarenlang onderzoek.