Feyenoord bevestigt komst Luciano Narsingh

Feyenoord heeft bevestigd dat Luciano Narsingh de komende twee seizoenen speelt in De Kuip. De rechtsbuiten komt transfervrij over, nadat hij uit zijn contract bij Swansea City was gelopen.

In het verleden speelde hij in Nederland in de jeugd van Ajax en het eerste elftal van Heerenveen en PSV. Hij speelde ook negentien keer in het Nederlands elftal.

Bij Feyenoord sluit Narsingh direct aan. Hij gaat dus ook komende maandag mee met de Rotterdammers op trainingskamp naar Oostenrijk. De rechtsbuiten gaat spelen met rugnummer 7.

Narsingh: "Nu snel hard werken aan mijn fitheid"



Luciano Narsingh heeft het afgelopen jaar bij Swansea amper gespeeld. Een mooi buitenlands avontuur, maar nu wil hij weer aan spelen toe komen. "Het heeft mij sterker gemaakt. Ik ben weinig veranderd, heb alleen lang geen wedstrijd gespeeld. Dus ik ben blij dat ik nu vroeg in de voorbereiding instap. Zodat ik hard kan werken aan mijn fitheid."

