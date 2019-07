Bierbrouwer, bakker en kaasmaker blijven in Fenixloods op Katendrecht

In 2014 startte een groep ondernemers in de voedselsector een versmarkt in de Fenixloods aan het water. Inmiddels zitten er onder meer bierbrouwers, een bakker, een Marokkaans restaurant, een wijn- en ciderhandelaar, een boekverkoper, een groentehandelaar, een koffiebrander, een slager en een pizzabakker.

Voor de Kaapse Brouwers, Jordy's Bakery en Booij Kaasmakers krijgt de Fenix Food Factory een vervolg. Vrijdag tekenden ze een nieuw huurcontract. De ondernemers verhuizen van Fenix II naar Fenix I, een andere plek binnen de loods. Ook de overige ondernemers hebben een aanbod gekregen om met hun zelfgemaakte, biologische of lokale producten mee te verhuizen.

Er gaat veel veranderen in de loods op de kaap. Er worden appartementen gebouwd en Rotterdams dansgezelschap Connie Janssen Danst verhuist naar een deel van de loods. De grootste verandering is de komst van een nieuw museum naar Fenix II. Stichting Droom en Daad kocht de loods om er een museum van te maken over zogeheten landverhuizers, de Nederlanders die via Rotterdam naar New York vertrokken.

"We zijn nog specifiek op zoek naar een ondernemer met vis, vlees of gevogelte en kruidenierswaren. Uiteraard zijn ambachtslieden met een bijzonder product altijd welkom om te praten", zegt Tsjomme Zijlstra, eigenaar van Kaapse Brouwers.

De verbouwing van de Fenixloods II begint in 2020.