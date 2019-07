Gerechtshof: actie schoonmakers in gemeentehuis Dordt mocht wel

Schoonmakers stonden vier jaar geleden volkomen in hun recht toen ze bij een FNV-actie demonstreerden in het gemeentehuis van Dordrecht. Het gerechtshof haalde een streep door een eerdere veroordeling van vakbondsbestuurder en actieleider Herrie Hoogenboom.

Drie Dordtse raadsleden waren na de actie op 7 december 2015 naar de politie gestapt om aangifte te doen van intimidatie en handtastelijkheden door Hoogenboom.



De actie van schoonmakers van de gemeente Drechtsteden in 2015 tegen hun dreigend ontslag in het gemeentehuis in Dordrecht was wel rechtmatig. Dat oordeelt het Gerechtshof in Den Haag in het hoger beroep dat FNV had aangespannen tegen de eerdere veroordeling van vakbondsbestuurder en actieleider Herrie Hoogenboom.

Recht op demonstreren

Het Hof spreekt hem nu volledig vrij en zegt dat Hoogenboom en de schoonmakers het recht hadden om in het gemeentehuis bij de raadsfracties te demonstreren, omdat het besluit de schoonmakers te ontslaan een politieke grondslag had.

In februari 2016 werd Hoogenboom nog wel vervolgd. In 2018 werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 300 euro. Nu is hij vrijgesproken van alles wat hem ten laste werd gelegd.

Het is met name over dat punt dat Herrie Hoogenboom, bestuurder FNV Schoonmaak, verheugd is. "In tegenstelling tot wat alle gemeenteraadsfracties dachten, hadden wij alle recht om de fracties op dat moment aan te spreken op het feit dat 50 schoonmakers hun baan zouden verliezen door het besluit dat zij hadden genomen. Het was gewoon een vakbondsactie van mensen die voor hun recht opkomen, met ondersteuning van hun bond. Ik ben blij dat het Hof dat ook zo ziet."