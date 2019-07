Hier kun je gratis staan met je camper

Foto: uitzicht vanaf de camperplaatsen in Hoek van Holland

Een plaatsje aan de Nieuwe Waterweg, de spoorlijn van Vlaardingen of recht aan de oude Maas. De keuze is groot en het kost geen cent. De regio telt verschillende gratis camperplaatsen. "Dit moet de mooiste en leukste plek van heel Europa zijn", zegt een enthousiaste kampeerder op de Koningin Emmaboulevard in Hoek van Holland.