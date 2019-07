Campus Woudestein wordt volledig rookvrij

Studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam die roken, moeten op termijn een stukje lopen om een sigaret op te mogen steken. De hele campus wordt in de zomer van 2020 rookvrij.

De maatregel gaat niet meteen in: rokers kunnen een jaar lang wennen met een handvol rookzones op het terrein van de universiteit in Rotterdam-Kralingen en bij de locatie in Rotterdam-Centrum.



De Erasmus Universiteit is niet de eerste met een gebiedsverbod op roken. Eerder verbande het Maasstad Ziekenhuis, de Hogeschool Rotterdam, het Erasmus MC en het Erasmiaans Gymnasium sigaretten op het terrein.