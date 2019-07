Onderzoek naar waterlekkage Rotterdam-Overschie later klaar

Het onderzoek naar een waterlekkage in Rotterdam-Overschie gaat meer tijd kosten dan werd verwacht. Bij het lek op de hoek van de Parallelstraat en de Schielaan ontstond vorige maand een groot gat in de grond van meerdere meters breed.

Het onderzoek is pas na de zomer klaar, laat wethouder Wijbenga weten. De vertraging is ontstaan omdat ook onderzocht gaat worden of het zware vrachtverkeer in de straat een rol heeft gespeeld bij de breuk in de waterleiding.

Het sinkhole in de Schielaan ontstond op 12 juni. Een dag later was het een paar straten verderop weer raak.