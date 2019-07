Rotterdamse theehandelaar wordt koninklijk

De Rotterdamse theehandelaar Van Rees gaat voortaan als 'Koninklijke Van Rees Group' door het leven. Het bedrijf kreeg het predicaat vrijdagmiddag overhandigd van Commissaris van de Koning Jaap Smit, in het bijzijn van onder meer de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.

Het theebedrijf werd tweehonderd jaar geleden opgericht door Jan van Rees in Zwolle. De verkoop en distributie van thee gebeurde destijds met paard en wagen en later met de fiets.

Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste onafhankelijke theehandelaren ter wereld. Het hoofdkantoor van Van Rees zit op de Blaak in Rotterdam. Wereldwijd zijn er nog eens twaalf kantoren, in landen als Vietnam, Indonesië, India en Sri Lanka.

Voorrecht

Rajith De Mel, directeur van Van Rees, noemt het predicaat een voorrecht. "Ik vergelijk Van Rees wel eens met een oude theestruik, die inmiddels vele stormen en droogte heeft overleefd en de tand des tijds heeft doorstaan", zegt hij.

De Mel: "Dat beeld biedt vertrouwen en perspectief om onze marktpositie in de wereld continu te blijven versterken. We zijn tweehonderd jaar oud, maar tegelijkertijd tweehonderd jaar jong."

Zo'n zeshonderd Nederlandse bedrijven hebben momenteel de titel 'Koninklijk'. Dat predicaat is alleen weggelegd voor bedrijven die goede prestaties leveren, solide en betrouwbaar zijn en een rijke historie hebben.