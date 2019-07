Bewoners weer naar huis na explosie Vlaardingen

Burgemeester Jetten over de bewonersbijeenkomst in Vlaardingen

Bewoners van een flat in Vlaardingen, waar vrijdagochtend een explosie was, kunnen weer terug naar huis. Dat hebben ze te horen gekregen op een informatiebijeenkomst. Bij de explosie aan de Van der Waalsstraat kwamen twee mensen om het leven.

Op de bijeenkomst was onder meer burgemeester Annemiek Jetten aanwezig. Niet alleen bewoners van de bewuste flat werden ingelicht, maar ook mensen die er in de buurt wonen. "Het is een hechte buurt", vertelt de burgemeester. "De mensen kennen elkaar goed".

Emotioneel

Volgens Jetten heeft het incident een storm van verdriet en ellende teweeg gebracht in de buurt. "Mensen waren emotioneel over wat er gebeurd is en wilden graag meer weten."

"De politie heeft uitgelegd wat ze allemaal aan het doen zijn en hoe het zit met de slachtoffers, die momenteel nog niet geïdentificeerd zijn", licht de burgemeester toe. "Ook de brandweer heeft verteld over wat ze vrijdag hebben gedaan. Dat gaf veel bewoners een gevoel van zekerheid en veiligheid om terug te keren naar hun woningen."

Er lopen nog mensen van de gemeente, brandweer en verzekering mee met de bewoners, om te kijken of er in hun woningen niks gebeurd is. "De verwachting is dat dat niet aan de hand is", besluit Jetten.