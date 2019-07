Vader Frenkie de Jong: 'Het is één groot gekkenhuis in Barcelona'

Voetballer Frenkie de Jong uit Arkel wordt vrijdagavond gepresenteerd als nieuwe speler van FC Barcelona. Hij komt over van Ajax, voor een bedrag van 75 miljoen euro. Ook de familie van Frenkie is vrijdag in Spanje om bij dit memorabele moment aanwezig te zijn.

"Het is één groot gekkenhuis", zegt vader John vlak voor de presentatie. "Gisteren was al fantastisch, met een rondleiding door het stadion en een fotoshoot. Er rijdt nu een grote bus van Ajax rond, met een foto van Frenkie erop. Dat is om hem te bedanken voor de afgelopen jaren én succes te wensen in de komende jaren. Het ziet er fantastisch uit."

Een jongensdroom komt uit voor de jonge Arkelaar. "Toen hij tien jaar was, had hij al een interview met Het Kontakt. Toen zei hij al dat Barcelona zijn droomclub was", vertelt zijn vader. "Als dat dan uitkomt, is dat ongekend."

'Met beide benen in de klei'

Hoewel hij momenteel in het middelpunt van de belangstelling staat, blijft Frenkie volgens John een rustige en nuchtere jongen uit Arkel. "We zijn allemaal trots en blij, maar hij moet wel met beide benen in de klei blijven staan."

John is van plan elke thuiswedstrijd van Barcelona in het stadion aanwezig te zijn. "Dat is wel de bedoeling. Het is maar twee uurtjes vliegen", legt hij uit. Over de kosten maakt hij zich geen zorgen. "Dat komt wel goed. Misschien hebben ze een strippenkaart met korting van Barcelona, of zo."