Rumexpert: Rum wordt de nieuwe gin-tonic

Rum is bezig aan een opmars: de sterke drank wordt steeds vaker gedronken. René Schepers is rum-importeur bij Casa Ron in Barendrecht en lid van het Rijnmond Expertteam. Hij legt uit wat de sterke drank tegenwoordig zo populair maakt.

"Het wordt steeds warmer in Nederland, mensen zoeken een vervanging voor whisky", vertelt Schepers. "Wat vroeger de gin-tonic was, worden nu drankjes gemaakt met rum." De sterke drank wordt volgens Schepers daarom het nieuwe mainstream.

"De baco (bacardi-cola, red.) is een gevestigde naam, net als een fluitje voor het bier. In Zuid-Amerikaanse landen wordt rum-cola besteld in plaats van de baco." Volgens Schepers komt die populariteit ook naar ons land toe. "In negentig procent van alle cocktails zit rum. De mojito werkt daardoor mee aan de populariteit van de drank."

Casa Ron

De rum die ze gebruiken bij Casa Ron komt uit Cuba. Dat is volgens de expert hét land als het om rum gaat. "De echte rum komt uit Cuba. Een fles rum is daar dan ook goedkoper dan een glas cola." De drank is hecht verweven met de cultuur van Cuba. Er wordt daar dan ook veel suikerriet verbouwd, waarvan rum wordt gemaakt. "Je ruikt het op straat."

Het bedrijf van Schepers is in 25 jaar ingeburgerd in Cuba. "We hebben al lang contacten daar", vertelt Ron. Zo ook met de familie Van 't Wout, een miljardenbedrijf dat decennia lang handelde in rum. "Wij hebben wat van hen overgenomen. Zo zijn wij in het bezit van de rum van Fidel Castro. Daar mogen we ieder jaar 1200 flessen van verkopen."

Standaard presentatie

Schepers vertelt in de radio-uitzending ook over een specifieke soort van de sterke drank. "Dit is de allernieuwste rum uit Cuba. Er zijn drie varianten van. Deze is honderd procent biologisch." Maar behalve de smaak is ook de presentatie belangrijk, vertelt Schepers.

"In Nederland is het standaard om een drankje te presenteren met een schijfje limoen of citroen. Maar je ziet ook steeds vaker rood fruit", legt hij uit. Casa Ron wil dan ook bijdragen aan een nieuwe presentatie van de rum. "Het oog wil ook wat. En als het er goed uitziet, dan verkoopt het zichzelf."