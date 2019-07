Genieten van muziek en uitzicht tijdens concert The Beach Boys en RPhO

"Een fantastische sfeer en een geweldig uitzicht". Het concert van de Amerikaanse band The Beach Boys samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) valt vrijdagavond in de smaak bij de bezoekers op de Tweede Maasvlakte. Terwijl bij de terminals hard gewerkt wordt, geniet verderop bij Futureland de menigte van de muziek.

The Beach Boys zijn bekend van hits als Good Vibrations en God Only Knows. De directeur van Spido haalde de band naar Nederland, in het kader van het honderdjarig jubileum van de Rotterdamse rederij. Voorafgaand aan het concert kwam daar nog een cadeautje bij voor de Spido: het predicaat 'Koninklijk'.



'Zeldzaamheid'

Trompettist Jos Verspagen noemde het concert een dag eerder nog uniek. "Het is een zeldzaamheid dat een orkest met een popgroep speelt", vertelde hij.



Het podium van het orkest en de band is zo geplaatst, dat het publiek zicht heeft op de grote terminals in de haven.