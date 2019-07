Oud-vrouweninternational over WK-finale: 'Met een beetje geluk lukt het wel'

De Oranje Leeuwinnen staan zondag in de finale van het WK vrouwenvoetbal. De wedstrijd wordt uitgezonden op grote schermen, mensen zitten massaal voor de buis of reizen zelfs af naar Frankrijk, waar de finale gespeeld wordt. Een wereld van verschil met vroeger, weet Rachel Hokke uit Oud-Beijerland. Zij speelde in 1970 in het eerste Nederlands vrouwenvoetbalelftal.

Hokke (75) speelde als verdediger in het elftal, maar begon met voetballen bij het Zuid-Beijerlandse ZBVH. "Ik was net bevallen, dus zei dat ik wel zou keepen." Toen ze speelde bij ZBVH werd ze samen met twee andere teamgenoten uitgekozen voor het Nederlands team.

Haar neefje Gert van 't Hof zit nu in Lyon om voor Studio Sport verslag te doen van het WK vrouwenvoetbal. Hij benadrukt de verschillen tussen het voetbal van toen en nu. "Er kijken nu 5,5 miljoen mensen naar de halve finale, de stadions zitten vol", stelt hij.

In de tijd dat mevrouw Hokke speelde, moesten ze op eigen vervoer naar de wedstrijden en trainingen. Maar dat mocht de pret niet drukken. "Ik heb verschrikkelijk veel lol gehad", vertelt ze. "We gingen trainen in Goes, daar ging ik dan heen samen met mijn twee teamgenoten van ZBVH." Na twee jaar interlands spelen, stopte mevrouw Hokke met voetballen. Ze had destijds al twee kinderen en een fietsenzaak thuis.

WK in Frankrijk

Fan van voetbal is de Oud-Beijerlandse nog steeds. Ze kijkt ook dit jaar de wedstrijden van het wereldkampioenschap. Haar favoriete speelster? Dat vindt ze moeilijk om te benoemen. Over de trainer is ze in ieder geval duidelijk: "De meiden moeten het wel zelf doen, dan kan de trainer nog zo goed zijn."

De Oranje Leeuwinnen namen het zondag op tegen de Verenigde Staten, in de finale van het WK. "Geen gemakkelijke tegenstander", zegt Van 't Hof over de Amerikanen. Daar sluit zijn tante zich bij aan: "Het zal nog best moeilijk worden, maar misschien met een beetje geluk lukt het wel."