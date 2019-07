Wrakken van onderzeeërs verdwenen

Dat de wrakken weg zijn, is ontdekt door een team van Nederlandse en Maleisische experts. Zij bezochten de locaties waar de onderzeeërs in 1941 zijn gezonken.

Van het ene wrak zijn nog wel restanten aanwezig op de zeebodem, van het andere wrak is alleen nog de afdruk te zien. Het gebeurt vaak dat scheepswrakken in de regio illegaal worden geborgen om het ijzer te verkopen.

Laatste rustplaats

Minister Bijleveld zegt dat het bericht over de verdwenen wrakken "ons diep raakt". Zij wijst erop dat de wraklocaties de laatste rustplaats van de opvarenden en een plek van herinnering zijn.

De nabestaanden zijn van het nieuws op de hoogte gebracht. Ook is er uit respect voor de overledenen op beide locaties een herdenking gehouden.

Wilton-Fijenoord

De onderzeeërs die op de Maleisische zeebodem lagen, waren de Hr. Ms. O 16 en de Hr. Ms. K XVII. De O 16 werd in 1930 gebouwd bij de Koninklijke Maatschappij de Schelde in Vlissingen, de K XVII in 1933 bij Wilton-Fijenoord in Rotterdam.