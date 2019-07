Patiënten van VGZ kunnen voor dure zorg niet meer terecht in het Ikazia

"Door die situatie zijn we vorig jaar drie miljoen euro aan inkomsten misgelopen", zegt directeur Rob Kievit van het Rotterdamse ziekenhuis. "En dit jaar is het bedrag nog hoger als we niet ingrijpen. En dus trekken we nu aan de rem."

Groei

Zorgverzekeraars kopen elk jaar voor een bepaald bedrag zorg in bij de ziekenhuizen. Maar dat bedrag wordt in het Ikazia nu al en voor het tweede jaar op rij overschreden. "Dat komt doordat we hard aan het groeien zijn, en daar worden we nu door VGZ voor gestraft", gaat Kievit verder. "Ook merken we de gevolgen dat mensen langer thuis blijven wonen en in een slechtere toestand aankloppen voor zorg."

Het afgelopen jaar had het ziekenhuis nog een zogeheten 'doorleverplicht'. Dat houdt in dat ook wanneer het zorgplafond is bereikt, mensen toch behandeld moeten worden. "Dat was met de zorgverzekeraars in de onderhandelingen afgesproken. Dit jaar is dat anders en bestaat die plicht niet meer."

Overstappen

Het Ikazia blijft mensen behandelen, maar bij duurdere specialistische zorg kunnen mensen het voorstel krijgen om over te stappen naar andere ziekenhuizen, zoals het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid of het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. "Dat geldt niet voor alle vormen van zorg", benadrukt Kievit. "Bij oncologie doen we dat bijvoorbeeld niet, omdat het zo’n belastend ziektebeeld is."

Volgens het Ikazia heeft VGZ al huisartsen benaderd met de boodschap dat patiënten beter niet kunnen worden doorverwezen naar het Ikazia Ziekenhuis. Geeft dat geen problemen voor de andere ziekenhuizen die nu te maken krijgen met extra zorg? "We hebben deze maatregel uitgebreid gecommuniceerd", zegt Kievit. "Het is overigens zo dat sommige ziekenhuizen in de regio wel nog vast zitten aan de doorleverplicht. Die kunnen mensen dus niet weigeren als ze zich melden."

Toch heeft Kievit ook kritiek op VGZ. "Met andere verzekeraars zoals Zilveren Kruis/Achmea en CZ hebben we ondanks het bereiken van het zorgplafond wél goede afspraken kunnen maken. Daarnaast ben ik van mening dat VGZ gewoon te weinig zorg in onze regio heeft ingekocht. Ook is het niet helemaal fair dat het bedrag van drie miljoen niet is betaald, terwijl de mensen die die zorg hebben ontvangen, wel een deel van het eigen risico hebben moeten gebruiken. En ten slotte waar blijft de vrije artsenkeuze?!"