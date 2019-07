LIVE: FC Dordrecht-Feyenoord (1-2) en MZC '11-Excelsior (0-10)

Beide oefenwedstrijden starten om 15:00 uur. Léon Boele is de presentator van Radio Rijnmond Sport. Dennis van Eersel doet vanaf de Krommedijk verslag van FC Dordrecht-Feyenoord. Sinclair Bischop reist af naar Zierikzee om het oefenduel tussen MZC '11-Excelsior van commentaar te voorzien. Van MZC '11-Excelsior is later een samenvatting te zien op onze website.

Opstelling Feyenoord

Marsman, St. Juste, Botteghin, Van Beek, Malacia, Ayoub, Wehrmann, Kokcu, Summerville, Bannis, Touré.

Tweede helft:

Marsman, Nieuwkoop, Geertruida, Van der Heijden, Verdonk, El Bouchtaoui, Burger, Berghuis, Toornstra, Vente, Azarkan.

Scoreverloop

47' 0-1 Azarkan

52' 1-1 Vicario

69' 1-2 Azarkan

Opstelling FC Dordrecht

Ten Hove, Gronsveld, Breedijk, De Abreu, Ottewill, Kok, Smith, Schuurman, Erkilinc, Schalekamp, Cijntje.

Opstelling Excelsior

Damen (46' De Fockert), Fortes, Fischer, Matthys (46' Oude Kotte), Van der Meer, Ebecilio (46' Den Heeten), Haspolat, Bruins, Verhaar, Zwarts, Van Delft.

Scoreverloop MZC'11 - Excelsior

2' 0-1 Zwarts

17' 0-2 Haspolat

45' 0-3 Zwarts

51' 0-4 Zwarts

52' 0-5 Zwarts

57' 0-6 Van Delft

59' 0-7 Zwarts

61' 0-8 Van Delft

69' 0-9 eigen doelpunt

76' 0-10 Van Delft