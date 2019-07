Man na val uit vrachtwagen met illegalen overleden

De A29 is voorlopig afgesloten. Foto: Rijkswaterstaat

Op het Hellegatsplein is zaterdag een man uit een rijdende vrachtwagen gesprongen. Hij raakte daarbij zwaargewond en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de laadruimte van de vrachtwagen bleken zeven illegalen te zitten, vermoedelijk uit Eritrea.

Het ongeluk gebeurde kort voor elf uur op de A29 richting Rotterdam. Automobilisten trokken aan de bel, omdat ze op de snelweg mensen uit de aanhanger van de vrachtwagen zagen hangen. Toen agenten het voertuig wilden controleren, sprong de een van de inklimmers naar buiten. Hij kwam ten val en overleed korte tijd later.

In de vrachtwagen zaten nog zeven illegalen, jonge mannen en vrouwen. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau om te onderzoeken waar ze vandaan komen en of ze in Nederland asiel aanvragen.

De chauffeur van de vrachtwagen met Roemeens kenteken is aangehouden.