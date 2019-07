Man valt op Hellegatsplein uit vrachtwagen met illegalen

Op het Hellegatsplein is zaterdag iemand uit een rijdende vrachtwagen gevallen of gesprongen. De man of vrouw raakte daarbij zeer zwaar gewond, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde kort voor elf uur op de A29. De snelweg blijft zeker tot 15.30 uur afgesloten in de richting van Rotterdam. Verkeer kan omrijden via de Moerdijkbrug.

In de vrachtwagen zaten acht illegalen. De politie zegt met ze in gesprek te gaan over waar ze vandaan komen en of ze in Nederland asiel aanvragen.

De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Het gaat om een voertuig uit Roemenië.