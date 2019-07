Buijtenland van Rhoon laat zien dat het anders kan

Ooit waren er plannen om de polders bij Rhoon onder water te zetten en om te vormen tot natte natuur. Maar de polders met veel landbouw mogen blijven en er komt meer ruimte voor de natuur. Het gaat om een tien jaar durend experiment waarin boeren op een meer natuurlijke manier hun land gaan verbouwen. Verder is het de bedoeling dat Rotterdammers in het Buijtenland van Rhoon komen recreëren en hier hun regionaal geteelde producten kopen.

Zeldzame vogels en vlinders

Vandaag kan het publiek kennismaken met de nieuwe werkwijze van de boeren die nu al zoden aan de dijk zet. Akkerbloemen groeien in de randen en zeldzame vogels zoals de kneu keren terug.

"Kijk, een groot dikkopje!", zegt Niels Godijn ecoloog in het Buijtenland van Rhoon, wijzend naar een klein oranje vlindertje: "Van de week heb ik er op één ochtend 26 geteld, dat heb ik nog nooit meegemaakt." Het groot dikkopje is een vlindersoort die overwintert in ruig gras. Omdat in Nederland vaak wordt gemaaid, is de vlindersoort in Nederland bijna verdwenen. Zo niet in de Zegenpolder waar sinds 2017 veel minder wordt gemaaid. In de Zegenpolder wordt op kleine schaal uitgeprobeerd wat straks in het hele Buijtenland van Rhoon kan worden toegepast.

Godijn geeft vandaag op de open dag rondleidingen door de Zegenpolder. Grote kans dat de bezoekers heel wat zwaluwen zullen zien: "Eén van de meest ingrijpende veranderingen is dat de boeren geen insecticiden meer gebruiken. Daardoor krijg je meer insecten en dus ook meer insecteneters zoals zwaluwen."

Eitje kopen bij de boer

Onderdeel van de plannen in het Buijtenland van Rhoon is de interactie met het publiek. Juist daarom heeft boer Adjan Vos een kipcaravan gekocht. De caravan met legkippetjes is steeds op een andere plek in de polder te vinden en blijkt, ondanks de hoge aanschafkosten een succes.

"Door die dure caravan met alles er op en eraan wordt het eitje zes keer zo duur. Het gekke is dat niemand klaagt over de prijs. Iedereen is helemaal lyrisch over de manier waarop de kippen worden gehouden. Ik dacht ik zal laten zien dat ik als boer wat met die burger kan en nou lijkt het nog te slagen ook. Dat is leuk!"