Honderd minuten vertraging op de A27 na ongeluk

De A27 richting Gorinchem staat zaterdagmiddag sinds 12.30 uur muurvast na een ongeluk. Door een ongeluk is de weg grotendeels afgesloten tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos. Automobilisten krijgen het advies om te rijden via de A2 en de A15.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Noordeloos. Het verkeer liep daarna al snel vast vanaf Vianen. Rond 14.00 uur is de vertraging ruim anderhalf uur.

Twee rijstroken zijn voorlopig afgesloten. Automobilisten die in al in de file staan, worden via de vluchtstrook weggeleid. Mensen die nog kunnen kiezen, kunnen het beste uitwijken en via knooppunt Deil rijden (de A2 en daarna de A15).

De andere kant op op de A27 richting Utrecht is een kijkersfile ontstaan. De vertraging is daar acht minuten.

Wat er misging op de A27 is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeval.