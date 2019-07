Stel je wint een loterij...

"In het geval van overlijden van de prijswinnaar wordt de maandelijkse uitbetaling stopgezet", is te vinden op de site van de Staatsloterij. "De erfgenamen van de prijswinnaar hebben gedurende 1 jaar na overlijden de mogelijkheid het resterende bedrag tegen op het moment van trekking bepaalde netto contante waarde te laten uitkeren."

Waarom heeft niet ieder vliegtuig een parachute?

Astrid Groen van Rooij vroeg zich af, waarom vliegtuigen niet standaard zijn uitgerust met parachutes voor elke passagier. Je hebt dan simpelweg enorm veel grote pakketten parachutes nodig, wat erg onpraktisch is om mee te nemen. Ze zijn veel te zwaar.

Zwanen

Is het toeval dat een zwanen paar bijna altijd gemiddeld zes kindjes heeft? Of ligt dat misschien in de genen van de moeder? Dat vroeg Tina Bulthuis zich hardop af. Het is moeilijk dat te verklaren, maar meestal wordt er maar één jong volwassen. De rest wordt opgegeten, wat een mogelijke verklaring is voor het hoge aantal jongen van een zwaan.

Glazen

Fred van Dam vroeg zich af hoe glazen op sterkte (voor in een bril) worden gemaakt. En hoe zorgen ze ervoor dat die glazen de juiste sterkte hebben?

Postzegels

Ton van Schrieck had vragen over postzegels en CD's. Vroeger waren de postzegels ongetand. Waarom zijn deze later getand geworden? En: Bestaan er ook CD's die aan 2 kanten te bespelen zijn?

Muzieksmaak

Tim uit Ridderkerk vroeg zich af hoe het kan dat twee mensen een totaal verschillende muzieksmaak hebben. Is dat psychologisch, of is het meer een product van je omgeving?

Zeelandbrug

"De Zeelandbrug gaat vaak open voor een paar zeilbootjes, waardoor er daarna een lange file ontstaat", vroeg Ron Koster zich af. "Waarom kunnen die bootjes hun mast niet zodanig vieren dat ze onder de brug door kunnen? Ze betalen geen belasting, maar veroorzaken wel grote files, wat bovendien slecht is voor het milieu."