Beschoten Rotterdammer in ziekenhuis overleden

Politie in Rotterdam-Delfshaven vlak na de schietpartij. Foto: Media TV

De 25-jarige man die afgelopen week in Rotterdam-Delfshaven zwaargewond raakte bij een schietpartij, is zaterdag overleden. Dat heeft de politie bevestigd na berichten uit de Kaapverdische gemeenschap.

De man zat afgelopen woensdag op de achterbank van een rijdende auto toen hij geraakt werd door een kogel. Dat gebeurde op de Westkousdijk. De auto kwam daarna tot stilstand op de Slamatstraat. De bestuurder bleef ongedeerd.

Rouwende familie en vrienden verzamelden zich zaterdag in het Erasmus Medisch Centrum toen het bericht over het overlijden van het slachtoffer bekend was geworden.

De politie heeft nog geen idee wie er achter de beschieting zit en of het slachtoffer doelbewust onder vuur werd genomen. Het onderzoek is nog in volle gang.